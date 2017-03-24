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Оладьи с творогом на кефире

Оладьи с творогом на кефире

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Автор: Светлана Слободянюк
    • Приготовление
    • Общее время
    • Порции
    • 16
    • Сложность
    • легко

По продукту: |

Случай:

По типу: Выпечка|Оладьи

Способ:

Оладьи с творогом мы готовим редко. Обычно или оладушки, или блины с творожной начинкой. А жаль! Оладьи из творожного теста вкусны и легки в приготовлении.

Для того чтобы оладьи с творогом на кефире получились пышными, добавьте к кефиру соду из расчета 0,5 ч. л. на пакет кефира 1 л. Кефир берите не обезжиренный, но кислый — чем кислее, тем лучше. Рекомендую оладьи употреблять сразу после приготовления, то есть готовить на один раз небольшую порцию. Свежеприготовленные оладьи хороши с чашкой горячего чая, медом, вареньем, сметаной, сгущенкой, любимым сладким соусом или кремом.

На заметку:

  • чтобы оладьи пропеклись, готовьте их на маленьком огне;
  • тесто для оладий не должно быть жидким;
  • обжаривайте оладьи на хорошо раскаленной сковороде.

 

Ингредиенты

  • кефир 200 мл
  • творог 120 г
  • яйцо куриное 2 шт.
  • соль 0,5 ч. л.
  • сахар 3 ст. л.
  • масло растительное 30 г + для жарки
  • ванильный сахар 1 ч. л.
  • мука пшеничная 210-220 г
  • сода 1/8 ч. л.

Как приготовить оладьи с творогом на кефире

  1. oladi-s-tvorogom-na-kefire-1Подготовьте продукты: кефир комнатной температуры, яйца комнатной температуры, творог, муку, растительное масло, соль, сахар и ванильный сахар.
  2. oladi-s-tvorogom-na-kefire-2Чтобы оладьи были пышные, я использую кефир 1 %. Ещё лучше, если он полежит в холодильнике пару дней и станет кислее. Кефир наливаю в миску с высокими бортами. Гашу в нем соду. Перемешиваю ложкой и оставляю на 10 минут. Через указанное время на поверхности кефира образуется небольшая пенка.
  3. oladi-s-tvorogom-na-kefire-3Творог беру жирностью 5 %. Помещаю в глубокую миску. Разбиваю куриные яйца и взбиваю миксером. Растираю творог с яйцами до однородной консистенции. После растирания остаются небольшие творожные комочки.
  4. oladi-s-tvorogom-na-kefire-4К творожной массе добавляюрастительное масло, сахар, соль, ванильный сахар. Перемешиваю до растворения всех крупинок.
  5. oladi-s-tvorogom-na-kefire-5Кефир наливаю к творогу, перемешиваю.
  6. oladi-s-tvorogom-na-kefire-6Добавляю небольшими порциями просеянную пшеничную муку. Перемешиваю деревянной ложкой до образования однородного густого теста.
  7. oladi-s-tvorogom-na-kefire-7Тесто должно получиться густым. Для проверки наберите тесто в ложку и переверните, оно медленно сползает с ложки. Густота — главное отличие теста для пышных оладушков от блинного теста, жидкого по своей природе.
  8. oladi-s-tvorogom-na-kefire-8Разогреваю растительное масло в сковороде, стараюсь, чтобы масла было не очень много (обычно смазываю кисточкой дно сковороды). Выкладываю по ложке теста. Жарю на маленьком огне 3-4 минуты.
  9. oladi-s-tvorogom-na-kefire-9Когда тесто хорошо схватится, и сверху появятся дырочки, переворачиваю на другую сторону и продолжаю обжаривать.
  10. oladi-s-tvorogom-na-kefire-10Выкладываю обжаренные оладушки на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла. Вот и все. Оладьи с творогом на кефире готовы.

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