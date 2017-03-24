Оладьи с творогом мы готовим редко. Обычно или оладушки, или блины с творожной начинкой. А жаль! Оладьи из творожного теста вкусны и легки в приготовлении.
Для того чтобы оладьи с творогом на кефире получились пышными, добавьте к кефиру соду из расчета 0,5 ч. л. на пакет кефира 1 л. Кефир берите не обезжиренный, но кислый — чем кислее, тем лучше. Рекомендую оладьи употреблять сразу после приготовления, то есть готовить на один раз небольшую порцию. Свежеприготовленные оладьи хороши с чашкой горячего чая, медом, вареньем, сметаной, сгущенкой, любимым сладким соусом или кремом.
На заметку:
- чтобы оладьи пропеклись, готовьте их на маленьком огне;
- тесто для оладий не должно быть жидким;
- обжаривайте оладьи на хорошо раскаленной сковороде.
Ингредиенты
- кефир 200 мл
- творог 120 г
- яйцо куриное 2 шт.
- соль 0,5 ч. л.
- сахар 3 ст. л.
- масло растительное 30 г + для жарки
- ванильный сахар 1 ч. л.
- мука пшеничная 210-220 г
- сода 1/8 ч. л.
Как приготовить оладьи с творогом на кефире
- Подготовьте продукты: кефир комнатной температуры, яйца комнатной температуры, творог, муку, растительное масло, соль, сахар и ванильный сахар.
- Чтобы оладьи были пышные, я использую кефир 1 %. Ещё лучше, если он полежит в холодильнике пару дней и станет кислее. Кефир наливаю в миску с высокими бортами. Гашу в нем соду. Перемешиваю ложкой и оставляю на 10 минут. Через указанное время на поверхности кефира образуется небольшая пенка.
- Творог беру жирностью 5 %. Помещаю в глубокую миску. Разбиваю куриные яйца и взбиваю миксером. Растираю творог с яйцами до однородной консистенции. После растирания остаются небольшие творожные комочки.
- К творожной массе добавляюрастительное масло, сахар, соль, ванильный сахар. Перемешиваю до растворения всех крупинок.
- Кефир наливаю к творогу, перемешиваю.
- Добавляю небольшими порциями просеянную пшеничную муку. Перемешиваю деревянной ложкой до образования однородного густого теста.
- Тесто должно получиться густым. Для проверки наберите тесто в ложку и переверните, оно медленно сползает с ложки. Густота — главное отличие теста для пышных оладушков от блинного теста, жидкого по своей природе.
- Разогреваю растительное масло в сковороде, стараюсь, чтобы масла было не очень много (обычно смазываю кисточкой дно сковороды). Выкладываю по ложке теста. Жарю на маленьком огне 3-4 минуты.
- Когда тесто хорошо схватится, и сверху появятся дырочки, переворачиваю на другую сторону и продолжаю обжаривать.
- Выкладываю обжаренные оладушки на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла. Вот и все. Оладьи с творогом на кефире готовы.