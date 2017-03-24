Оладьи с творогом мы готовим редко. Обычно или оладушки, или блины с творожной начинкой. А жаль! Оладьи из творожного теста вкусны и легки в приготовлении.

Для того чтобы оладьи с творогом на кефире получились пышными, добавьте к кефиру соду из расчета 0,5 ч. л. на пакет кефира 1 л. Кефир берите не обезжиренный, но кислый — чем кислее, тем лучше. Рекомендую оладьи употреблять сразу после приготовления, то есть готовить на один раз небольшую порцию. Свежеприготовленные оладьи хороши с чашкой горячего чая, медом, вареньем, сметаной, сгущенкой, любимым сладким соусом или кремом.

На заметку: